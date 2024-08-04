Два человека пострадали при обстреле Шебекино Белгородской области

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела в Шебекино ранены два человека.

"За последний час Шебекино дважды подвергся обстрелу ВСУ. Ранены два мирных жителя", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

По его данным, в городе были обстреляны территория социального объекта и жилой сектор. На соцобъекте и в двух многоквартирных домах повреждены остекление и фасады, осколками посечен автомобиль.

Ранее в воскресенье сообщалось, что один человек погиб в результате атаки беспилотника по многоквартирному дому в Шебекино.