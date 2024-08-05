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Правительство РФ готовит новые подходы к расселению аварийного жилья

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Новые подходы к расселению аварийного жилья готовятся правительством в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в понедельник.

"Со следующего года расселение аварийного жилья будет осуществляться в рамках нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни". На продолжение программы из бюджета предусмотрено 330 млрд руб. Сейчас мы готовим новую программу, чтобы ее утвердить до конца года. В связи с этим подготовлены новые подходы к расселению аварийного жилья, предусматривающие уточнение подходов к признанию жилья аварийным, изменение механизма определения выкупной стоимости, обеспечение гарантий прав граждан, привлечение внебюджетных средств, повышение эффективности программы капремонта", - сказал вице-премьер на заседании правительства.

Он напомнил, что сейчас расселяется жилье, признанное аварийным до 2017 года. Часть регионов завершила эту работу и перешла к расселению фонда, признанного аварийным до 2022 года (речь идет о 11,7 млн кв. м). 22 региона, закончившие работы по программе переселения, приступили к реализации новой программы. По ней расселено уже почти 640 тыс. кв. м аварийного жилья для 33 тыс. человек. Переход всех регионов к этому новому этапу должен состояться в 2025 году.

Ранее сообщалось, что площадь расселенного с 2019 года аварийного жилья в РФ достигла 12 млн кв. м, что на 2 млн превышает запланированный показатель.

Марат Хуснуллин
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