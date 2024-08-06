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Путин поручил обновить критерии аварийности домов для программы расселения

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству актуализировать критерии аварийности многоквартирных домов (МКД) при разработке новой программы расселения такого жилья, сообщает сайт Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Инфраструктура для жизни" при формировании национального проекта "Инфраструктура для жизни": (...) при разработке новой программы расселения аварийного жилья актуализировать критерии аварийности многоквартирных домов и порядок расчета компенсации гражданам за изъятие аварийного жилья", - говорится в утвержденном перечне поручений по итогам расширенного заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития России прошедшего 29 мая 2024 года.

Сейчас расселяется жилье, признанное аварийным до 2017 года. Часть регионов завершила эту работу и перешла к расселению фонда, признанного аварийным до 2022 года (речь идет о 11,7 млн кв. м). 22 региона, закончивших работы по программе переселения, приступили к реализации новой программы. По ней расселено уже почти 640 тысяч кв. м аварийного жилья для 33 тысяч человек. Переход всех регионов к этому новому этапу должен состояться в 2025 году.

Ранее сообщалось, что площадь расселенного с 2019 года аварийного жилья в стране достигла 12 млн кв.м, что на 2 млн превышает запланированный показатель.

В числе прочего глава государства поручил представить предложения по актуализации подходов к использованию средств фонда капитального ремонта общего имущества в МКД и при необходимости обеспечить внесение в законодательство соответствующих изменений. Правила сбора средств на капремонт действуют с 1 мая 2015 года. Он осуществляется двумя способами. Первый способ - индивидуальный, когда члены ТСЖ на собрании жильцов принимают решение самостоятельно формировать фонд капитального ремонта для своего дома. В этом случае деньги зачисляются на спецсчет, а сами собственники контролируют сроки и объемы ремонтных работ. Второй способ - "котловой". Он предполагает привлечение средств за счет накоплений других домов и проведение ремонта в случае, если дом еще не накопил достаточно средств.

Новый национальный проект "Инфраструктура для жизни" вошел в перечень поручений президента по итогам послания Федеральному Собранию. В мае Путин в своем указе поручил правительству до 1 сентября 2024 года разработать (скорректировать) при участии Госсовета и представить на рассмотрение Совета при президенте в том числе и этот нацпроект. Вице-премьер Марат Хуснуллин до этого отмечал, что проект "Инфраструктура для жизни" объединит и синхронизирует "все виды работ по созданию инфраструктуры нового качества", в том числе строительство жилья, дорог, социальных объектов, обновление коммунальных сетей и общественного транспорта.

Владимир Путин Госсовет Марат Хуснуллин ТСЖ Правительство
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