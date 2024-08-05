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Суд заочно приговорил к 19 годам колонии стрелявшего в криминального авторитета Иванькова

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд заочно приговорил к 19 годам колонии строгого режима Астамура Бутбу - исполнителя убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончик), сообщили "Интерфаксу" в суде.

Срок наказания будет исчисляться с момента его задержания в России либо экстрадиции в Россию.

Бутба признан виновным в убийстве по найму в составе организованной группы ("ж,з" ч. 2 ст. 105 УК) и незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 222 УК).

По версии следствия, Бутба вместе с соучастниками вел за Иваньковым скрытое наблюдение, выяснив, что тот периодически посещает один из ресторанов на Хорошевском шоссе. 28 июля 2009 года, когда Иваньков выходил из ресторана, Бутба, находясь в кузове автомашины "Газель", выстрелил в него из снайперской винтовки, полагает следствие. Иваньков умер в больнице 9 октября.

Япончик Мосгорсуд Вячеслав Иваньков Москва Астамур Бутба
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