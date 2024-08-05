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Регуляторы изучат рост цен на ГСМ для аграриев в пяти регионах

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба, Минэнерго и Минсельхоз изучат причины роста мелкооптовых цен на топливо для аграриев в Московской, Воронежской и Костромской областях, республиках Марий Эл и Мордовия.

Такое решение принято по итогам совещания о проблемах топливного рынка, которое провел вице-премьер Александр Новак на прошлой неделе, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом протокола.

Регуляторам совместно с региональными властями поручено "проанализировать причины роста цен на нефтепродукты для нужд сельхозтоваропроизводителей в мелкооптовом сегменте, обратив особое внимание на Московскую, Воронежскую, Костромскую области и республики Марий Эл и Мордовия".

Также ФАС, Минэнерго и Минсельхоз совместно с региональными властями продолжат работу по сдерживанию цен на бензин и ДТ на АЗС на уровне инфляции, взяв на особый контроль ситуацию в регионах с отсутствием вертикально-интегрированных компаний (ВИНК). Кроме того, поставлена задача продолжить мониторинг динамики маржинальности нефтепереработки для недопущения роста розничных цен выше инфляции.

Александр Новак Минэнерго Минсельхоз Марий Эл Мордовия ФАС
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