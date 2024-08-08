Мирный житель погиб при обстреле белгородского города Шебекино

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Город Шебекино Белгородской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ, есть погибший и раненый, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в четверг.

"Погиб один человек. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но от полученных ран мужчина скончался в машине скорой помощи по пути в больницу", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Кроме того, по его данным, еще один мирный житель в результате обстрела получил ранение.

"Мужчине с ранением голени оказали медицинскую помощь, бригада скорой доставляет его в больницу № 2 Белгорода для прохождения дальнейшего лечения", - уточнил Гладков.

Он также сообщил о пожаре на территории городского рынка.

"Вследствие прилёта началось возгорание торговых модулей на территории рынка. Сотрудники МЧС, оперативно прибывшие на место, ликвидировали возгорание. Также в трех многоквартирных домах повреждено остекление", - проинформировал губернатор.

Ранее он сообщил, что за прошедшие сутки город Шебекино и населенные пункты Шебекинского городского округа 12 раз подвергались обстрелам ВСУ. Пострадали семь мирных жителей, один из которых находится в тяжелом состоянии в реанимации.