Власти РФ предложили зафиксировать размер субсидии по льготной ипотеке

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Власти РФ задумались над корректировкой механизма субсидирования льготной ипотеки, чтобы сделать его более прогнозируемым и справедливым для бюджета на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка.

Сейчас в рамках действующих льготных ипотечных программ правительство компенсирует банкам разницу между льготной ставкой и ключевой, увеличенную на размер субсидии. Повышение ключевой ставки автоматически увеличивает расходы государства на субсидирование ипотеки. Ставка еще в декабре прошлого года после серии повышений взлетела с 7,5% до 16%, а на прошлой неделе ЦБ после паузы пошел на новое ужесточение, прибавив сразу 2 п.п. Но и нынешние 18%, согласно заявлениям регулятора, могут оказаться не последней остановкой в цикле повышения ставки.

В настоящее время самой массовой программой льготной ипотеки является семейная ипотека. На ее реализацию в бюджете 2024 года предусмотрены ассигнования в объеме 223,8 млрд рублей. Продление программы до 2030 года потребует дополнительно 66,2 млрд рублей, сообщал Минфин. Дополнительные расходы по семейной ипотеке будут зависеть от уровня ключевой ставки, отмечало министерство.

"Может быть, вместо того, чтобы субсидировать всю разницу с ключевой ставкой, как это было раньше, следует фиксировать размер самой субсидии. Это будет более понятно для всех участников, позволит сохранить спрос, темпы ввода жилья, и будет прогнозируемо для бюджета, не приведет к колебаниям расходов в случае изменения ключевой ставки", - заявила во вторник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на заседании Совета по развитию финансового рынка.

Эту идею поддержала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"По изменению механизма субсидирования кредитов, я думаю, что правильно поменять этот механизм, потому что он сейчас очень неэффективный, когда устанавливается фиксированная ставка по кредиту, и неважно, как у нас растет ключевая ставка, это просто означает, что мы увеличиваем или уменьшаем размер субсидии. То, что вы предложили - фиксированные субсидии, я думаю, министерство финансов тоже не будет против. Мы со своей стороны готовы это поддержать, нам кажется это очень разумным", - заявила она.

Минфин идею фиксированных субсидий по льготной ипотеке также поддерживает.

"Мы согласны с вашим концептуальным подходом, что льготная ипотека должна быть социально направленной, должна быть регионально направленной, точечной, и много было дискуссий по поводу установления субсидирования. Сейчас программа, с одной стороны, понятна для граждан - ставка 6% (по семейной ипотеке - ИФ), но тогда бюджет несет неограниченную нагрузку, а банки снимают с себя полностью любой риск процентной ставки, что для них нетипично, потому что банки управляют процентным риском, это то, за что они получают деньги", - заявил замминистра финансов Иван Чебесков.

"Поэтому тот подход, который вы озвучили - определить фиксированную ставку субсидий, мне кажется, будет более понятна для гражданина и будет более справедлива по отношению к бюджету. Тут надо будет проработать, как правильно это внедрить, и также как правильно объяснить это гражданам, потому что это будет существенное изменение парадигмы, как мы сейчас эти программы объясняем для наших граждан", - добавил он.

"Интерфакс" направил запросы в ЦБ и Минфин.