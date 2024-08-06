Девелопер "АПРИ" в рамках IPO разместил 79% допэмиссии

Вся компания оценена в 10,8 млрд рублей

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Девелопер "АПРИ" в рамках IPO разместил 90 675 810 обыкновенных акций, или 78,7% от объема допвыпуска, сообщила компания.

Управляющий директор ИК "Иволга Капитал" (организатор размещения) Дмитрий Александров уточнил "Интерфаксу", что с учетом цены размещения в 9,7 рубля за акцию капитализация "АПРИ" оценивается в 10,8 млрд рублей.

"На наш взгляд, размещение прошло успешно. Несмотря на снижение рынка акций и запретительную ключевую ставку, компании удалось разместиться по верхней границе ценового диапазона, - сказал Александров. - В настоящий момент бумага торгуется выше цены IPO, что свидетельствует о правильном ценообразовании в рамках сделки".

Как сообщалось, "АПРИ" в рамках IPO привлек 880 млн рублей, доля акций в свободном обращении (free float) составила около 9%.

В ходе IPO компания предложила инвесторам 115 236 593 обыкновенных акций номиналом 1 рубль каждая. Цена размещения - 9,7 рубля за ценную бумагу при изначально установленном диапазоне на уровне 8,8-9,7 рубля за акцию.

Согласно проспекту допэмиссии, до размещения материнская компания "АПРИ" - ООО "ОК-Финанс" - владела 91,7825% уставного капитала ПАО, еще 8,2175% принадлежало Виктору Иванову.

"ОК-Финанс" на 43,7353% принадлежит Тимофею Карабинцеву, на 20,9539% - члену совета директоров "АПРИ" Александру Букрееву. Также, по данным ЕГРЮЛ, участниками "ОК-Финанса" являются председатель совета директоров "АПРИ" Алексей Овакимян (17,8%), замгендиректора по экономике и финансам девелопера Елена Бугрова (13,0962%) и президент "АПРИ" Владимир Савченков (4,4%).

Группа компаний "АПРИ" с 2014 года занимается девелопментом жилой недвижимости в Челябинске, где является лидером отрасли по объему возводимого жилья (доля рынка в 2023 году - около 30%). В группу входит 22 юридических лица. В целом в портфеле группы насчитывается 11 проектов. Часть из них уже реализуется в Челябинске, Екатеринбурге и на острове Русском во Владивостоке, в Южном федеральном округе.

В 2023 году ГК "АПРИ" увеличила объем продаж по зарегистрированным договорам в денежном выражении почти в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом, до 15,74 млрд рублей. В натуральном выражении продажи выросли почти вдвое, составив 159,54 тыс. кв. метров. Рост продаж группа объяснила увеличением средней стоимости квадратного метра, а также диверсификацией проектов.