Резервы российских войск выдвинулись в район Курской области, атакованный ВСУ

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что к госгранице РФ и Украины в Курской области выдвигаются резервы российской группировки войск.

"В район боестолкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на курском направлении", - сообщили в ведомстве во вторник.

Военное ведомство сообщило, что украинские силы с применением до 300 человек личного состава, 11 танков и более 20 бронированных машин атаковали российские подразделения в Курской области - в районе госграницы.

"Сегодня с 8.00 утра мск противник после огневой подготовки силами до 300 боевиков из состава 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковал позиции подразделений прикрытия государственной границы Российской Федерации в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе", - сообщили в Минобороны РФ.

"Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражают атаки и наносят огневое поражение по противнику в районе государственной границы и резервам на территории Сумской области", - сообщили в ведомстве.

"Оперативно-тактической и штурмовой авиацией нанесены удары по сосредоточениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды, Храповщины Сумской области", - информирует Минобороны РФ.