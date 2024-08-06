Поиск

Резервы российских войск выдвинулись в район Курской области, атакованный ВСУ

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что к госгранице РФ и Украины в Курской области выдвигаются резервы российской группировки войск.

"В район боестолкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на курском направлении", - сообщили в ведомстве во вторник.

Военное ведомство сообщило, что украинские силы с применением до 300 человек личного состава, 11 танков и более 20 бронированных машин атаковали российские подразделения в Курской области - в районе госграницы.

"Сегодня с 8.00 утра мск противник после огневой подготовки силами до 300 боевиков из состава 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковал позиции подразделений прикрытия государственной границы Российской Федерации в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе", - сообщили в Минобороны РФ.

"Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражают атаки и наносят огневое поражение по противнику в районе государственной границы и резервам на территории Сумской области", - сообщили в ведомстве.

"Оперативно-тактической и штурмовой авиацией нанесены удары по сосредоточениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды, Храповщины Сумской области", - информирует Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 августа 2024 годаВоенная операция на Украине
ВСУ ФСБ Украина Минобороны
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

В Кореневском районе Курской области из-за атаки дрона погиб автомобилист

Дипломатическое противостояние

Россия вышлет молдавского дипломата

Один человек погиб и 13 пострадали при обстрелах Курской области во вторник

ФСБ заявила о вооруженной провокации ВСУ на участке госграницы в Курской области

Арестован экс-начальник вещевого управления Минобороны РФ Владимир Демчик

Арестован экс-начальник вещевого управления Минобороны РФ Владимир Демчик

Главред Republic заочно приговорен к 7,5 годам колонии по делу о фейках об армии

Главред Republic заочно приговорен к 7,5 годам колонии по делу о фейках об армии

Власти Курской области назвали обстановку после атак сложной, но контролируемой

Частный самолет пропал в Приморском крае

Военная операция на Украине

Секретарь Совбеза РФ сообщил о потере ВСУ более 115 тыс. военных почти за два месяца

Военная операция на Украине

Шойгу заявил, что Киев не отреагировал на мирные предложения Путина

Шойгу заявил, что Киев не отреагировал на мирные предложения Путина
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });