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ФСБ заявила о вооруженной провокации ВСУ на участке госграницы в Курской области

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщила, что пограничные подразделения совместно с Вооруженными силами приняли меры по отражению вооруженной агрессии в Курской области.

"Утром 6 августа 2024 года ВСУ на участке государственной границы Российской Федерации в пределах Курской области совершена вооруженная провокация. Обстрелам подверглись приграничные населенные пункты Курской области", - сказали в спецслужбе.

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В ФСБ заявили, что пограничными нарядами совместно с подразделениями ВС России "приняты меры по отражению вооруженной агрессии".

Ведомство не приводит другие подробности произошедшего.

Ранее во вторник врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в регионе было сбито 26 украинских БПЛА самолетного типа. Также он заявил о безуспешных попытках военнослужащих ВСУ проникнуть на территорию региона.

Во вторник власти неоднократно предупреждали население региона об опасности атаки с воздуха. Затем сигнал о ракетной опасности отменяли.

ФСБ Курская область
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