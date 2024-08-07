Шесть детей ранены после массированной атаки ВСУ на Курскую область

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В Курской области в результате массированной атаки вооруженных сил Украины пострадали шесть детей, сообщила в среду уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем телеграм-канале.

Детский омбудсмен уточнила, что госпитализированы четыре ребенка - трехлетняя девочка, состояние которой оценивается как средней степени тяжести, двухлетний мальчик с осколочным ранением спины и двое детей 2019-го и 2015 года рождения. Два ребенка получают медицинскую помощь амбулаторно.

"Мы на связи с Уполномоченной по правам ребенка Курской области. Вся необходимая помощь оказывается", - резюмировала Львова-Белова

Ранее во вторник Минобороны РФ сообщило, что с 8:00 по Москве до 300 военнослужащих 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы России в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области. В отражении атаки были задействованы войска прикрытия госграницы и подразделения погранвойск ФСБ РФ.

По данным ведомства, уничтожено 16 единиц украинской бронетехники: шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, три боевые бронированные машины "Козак" и инженерная машина разграждения.