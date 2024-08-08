Минсельхоз РФ подал иск к кипрскому акционеру холдинга "Русагро"

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ 7 августа подал исковое заявление в Арбитражный суд Московской области к Ros Agro Plc, говорится в картотеки дел.

Это кипрская холдинговая компания ПАО "Группа "Русагро", включенного в середине июля в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО).

Заявление принято к производству, первое заседание по делу назначено на 5 сентября. Детали иска пока не приводятся.

Минсельхоз по закону выступает истцом в делах о приостановлении корпоративных прав иностранных акционеров компаний из списка ЭЗО, находящихся в его ведении. Такого рода иски по подсудности рассматривает именно Арбитражный суд Московской области.

Статус ЭЗО позволяет российским бенефициарам через суд получить акции и доли таких компаний в прямое владение, исключив из цепочки собственников иностранные холдинговые структуры, либо передать право на них кому-то другому. Кроме того, он дает возможность через суд временно приостановить в отношении ЭЗО корпоративные права иностранных холдингов, например, голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями. Для реализации этой возможности требуется обращение в суд с заявлением о приостановлении осуществления иностранным акционером корпоративных прав в отношении ЭЗО.

"Русагро" занимает первое место в РФ в производстве подсолнечного масла и маргарина, второе - в производстве сахара и промышленных жиров, третье - свинины. В 2023 году компания произвела 928 тыс. тонн сахара, что на 20% больше, чем годом ранее. Производство свинины составило 334 тыс. тонн (в живом весе на убой), снизившись на 1%. Выручка группы в 2023 году выросла на 15%, до 277,3 млрд руб., скорректированная EBITDA - на 26%, до 56,56 млрд руб., чистая прибыль - более чем в семь раз, до 48,7 млрд руб. Земельный банк группы составляет 696 тыс. га. Активы расположены в 15 регионах РФ.

Параллельно с запущенной в рамках регулирования ЭЗО юридической процедурой сама компания проводит корпоративные мероприятия, направленные на редомициляцию в РФ. На 30 августа назначено внеочередное собрание акционеров "Русагро", на котором планируется рассмотреть вопрос об утверждении редомициляции Ros Agro Plc в специальный административный район на острове Русский.

Ранее компания заявляла, что после завершения редомициляции она вернется к вопросу о выплате дивидендов. Последний раз "Русагро" выплачивала дивиденды за первое полугодие 2021 года, тогда их размер составил $0,89 на бумагу. Дивидендная политика компании предусматривает выплату дивидендов до уровня не менее 50% от прибыли группы за год.

Уставный капитал компании разделен на 27 333 333 акции, одна акция равна пяти GDR. Основным акционером является семья ее основателя Вадима Мошковича (49%). Экс-гендиректору группы Максиму Басову принадлежит 8% акций.

В марте 2022 года Лондонская фондовая биржа приостановила на неопределенный срок торги расписками Ros Agro Plc, в июне акционеры, чьи расписки учитываются в НРД, лишились возможности получать дивиденды и голосовать на собрании акционеров компании. В июне 2022 года акционеры утвердили возможность делистинга GDR компании с Лондонской биржи, листинг был отменен с 25 июля 2024 года. С марта 2023 года акции компании торгуются на Казахстанской международной бирже. Акции также торгуются и на Московской бирже.