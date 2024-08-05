Акционеры "Русагро" 30 августа могут утвердить редомициляцию компании с Кипра в РФ

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - ГК "Русагро" назначила внеочередное собрание акционеров на 30 августа.

Согласно опубликованной повестке к собранию, акционеры рассмотрят вопрос об утверждении редомициляции холдинговой компании Ros Agro, которая в настоящий момент зарегистрирована на Кипре.

Предполагается, что она будет редомицилирована в САР на остров Русский (Приморский край).

Ранее компания заявляла, что после завершения редомициляции она вернется к вопросу о выплате дивидендов. Последний раз "Русагро" выплачивала дивиденды за первое полугодие 2021 года, тогда их размер составил $0,89 на бумагу. Дивидендная политика компании предусматривает выплату дивидендов до уровня не менее 50% от прибыли группы за год.

Уставный капитал компании разделен на 27 333 333 акции, одна акция равна пяти GDR. Основным акционером является семья ее основателя Вадима Мошковича (49%). Экс-гендиректору группы Максиму Басову принадлежит 8% акций.

В марте 2022 года Лондонская фондовая биржа приостановила на неопределенный срок торги расписками Ros Agro PLC, в июне акционеры, чьи расписки учитываются в НРД, лишились возможности получать дивиденды и голосовать на собрании акционеров компании.

В июне 2022 года акционеры утвердили возможность делистинга GDR компании с Лондонской биржи, листинг был отменен с 25 июля 2024 года. С марта 2023 года акции компании торгуются на Казахстанской международной бирже. Акции также торгуются и на Московской бирже.

В середине июля 2024 года ПАО "Группа "Русагро" было включено в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). Этот статус, введенный законом N470-ФЗ, позволяет их российским бенефициарам через суд получить акции и доли таких организаций в прямое владение, исключив из цепочки собственников иностранные холдинговые компании (ИХК), либо передать право на них кому-то другому. Кроме того, закон позволяет через суд временно приостановить в отношении ЭЗО корпоративные права ИХК - например, голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями.

"Русагро" занимает первое место в РФ в производстве подсолнечного масла и маргарина, второе - в производстве сахара и промышленных жиров, третье - свинины.

В 2023 году компания произвела 928 тыс. тонн сахара, что на 20% (на 157 тыс. тонн) больше, чем годом ранее. Производство свинины составило 334 тыс. тонн (в живом весе на убой), снизившись на 1% (на 2 тыс. тонн).

Выручка ГК в 2023 году выросла на 15%, до 277,3 млрд рублей, скорректированная EBITDA - на 26%, до 56,56 млрд рублей, чистая прибыль - более чем в 7 раз, до 48,7 млрд рублей.

Земельный банк группы составляет 696 тыс. га. Активы компании расположены в 15 регионах РФ.