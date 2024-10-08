Апелляция кипрского акционера ГК "Русагро" будет рассмотрена 28 октября

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Десятый Арбитражный апелляционный суд назначил на 28 октября рассмотрение жалобы Ros Agro Plc (Кипр, холдинговая структура ПАО "Группа "Русагро") на решение Арбитражного суда Московской области о приостановке корпоративных прав этой компании в агрохолдинге по иску Минсельхоза России, сообщается в картотеке суда.

Заседание пройдет в закрытом режиме, сказано в определении суда о принятии жалобы к производству.

Арбитражный суд Московской области 5 сентября удовлетворил иск Минсельхоза к Ros Agro Plc. Детали решения не приводились. Заседание прошло в закрытом режиме. Заявление Минсельхоза касалось приостановки корпоративных прав Ros Agro Plc в отношении российской дочерней структуры - ПАО "Группа "Русагро".

В июле "Русагро" была включена в список экономически значимых организаций (ЭЗО). Минсельхоз по закону выступает истцом в делах о приостановлении корпоративных прав иностранных акционеров компаний из списка ЭЗО, находящихся в его ведении. Такого рода иски по подсудности рассматривает именно Арбитражный суд Московской области.

Статус ЭЗО позволяет российским бенефициарам через суд получить акции и доли таких компаний в прямое владение, исключив из цепочки собственников иностранные холдинговые структуры, либо передать право на них кому-то другому. Кроме того, он дает возможность через суд временно приостановить в отношении ЭЗО корпоративные права иностранных холдингов, например, голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями. Для реализации этой возможности требуется обращение в суд с заявлением о приостановлении осуществления иностранным акционером корпоративных прав в отношении ЭЗО.

Как сообщалось ранее в пресс-релизе Ros Agro Plc, при условии удовлетворения судом заявления Минсельхоза осуществление корпоративных прав будет приостановлено, компания утратит возможность голосовать на собраниях акционеров и распоряжаться акциями дочерней компании, а также претендовать на дивидендные выплаты. В свою очередь, акционеры Ros Agro Plc получат возможность на распределение акций дочерней компании пропорционально их косвенной доле участия в капитале ПАО "Группа "Русагро".

Параллельно с юридической процедурой в рамках регулирования ЭЗО сама компания запустила корпоративные мероприятия, направленные на редомициляцию. Однако на внеочередном собрании 6 сентября акционеры Ros Agro не одобрили решение о редомициляции.

Ранее компания заявляла, что после завершения редомициляции вернется к вопросу о выплате дивидендов. Последний раз "Русагро" выплачивала дивиденды за первое полугодие 2021 года, тогда их размер составил $0,89 на бумагу. Дивидендная политика компании предусматривает выплату дивидендов до уровня не менее 50% от прибыли группы за год.

Уставный капитал компании разделен на 27 333 333 акции, одна акция равна пяти GDR. Основным акционером является семья ее основателя Вадима Мошковича (49%). Экс-гендиректору группы Максиму Басову принадлежит 8% акций.

В марте 2022 года Лондонская фондовая биржа приостановила на неопределенный срок торги расписками Ros Agro Plc, в июне акционеры, чьи расписки учитываются в НРД, лишились возможности получать дивиденды и голосовать на собрании акционеров компании. В июне 2022 года акционеры утвердили возможность делистинга GDR компании с Лондонской биржи, листинг был отменен в августе 2024 года. Акции торгуются на "Московской бирже", с марта 2023 года - на Казахстанской международной бирже.

"Русагро" занимает первое место в России по производству подсолнечного масла и маргарина, второе - по выпуску сахара и промышленных жиров, третье - свинины. В 2023 году компания произвела 928 тысяч тонн сахара, что на 20% больше, чем годом ранее. Производство свинины составило 334 тыс. тонн (в живом весе на убой), снизившись на 1%. Выручка группы в 2023 году выросла на 15%, до 277,3 млрд рублей, скорректированная EBITDA - на 26%, до 56,56 млрд рублей, чистая прибыль - более чем в семь раз, до 48,7 млрд рублей. Земельный банк группы составляет 696 тысяч га. Активы расположены в 15 регионах.