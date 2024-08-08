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Алаудинов сообщил о наращивании сил спецназа "Ахмат" в Курской области

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Спецназ "Ахмат" наращивает силы в Курской области, куда прорвались подразделения армии Украины, сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Апты Алаудинов.

"Я уже нахожусь в Курской области и спецназ "Ахмат", один из отрядов, находится здесь. Мы уже здесь нарастились. Будем делать свое дело во благо нашего государства", - сказал Алаудинов на видео, которое опубликовано в его телеграм-канале.

"Да, противник зашел на приграничные территории. Несколько населенных пунктов заняты противником. Он максимально пытается продвигаться, наращивает все свои силы, которые он освободил от белорусской границы. Получается, он, я так понял, всё бросил сюда", - отметил Алаудинов.

7 августа начальник российского Генштаба Валерий Герасимов проинформировал президента РФ Владимира Путина, что в атаке на Курскую область участвовали около тысячи украинских военнослужащих.

По данным Герасимова, 6 августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области.

"Действиями подразделений прикрытия государственной границы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и огнём артиллерии продвижение противника вглубь территории на курском направлении остановлено", - сказал Герасимов.

"В настоящее время подразделения группировки "Север" совместно с пограничными органами ФСБ России продолжают уничтожать противника в районах, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе. Потери противника составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми и 215 человек ранеными", - сказал 7 августа Герасимов. По его словам, уничтожено 54 единицы бронетехники ВСУ.

Дело о теракте, убийстве и посягательстве на сотрудников правоохранительных органов возбуждено по факту атаки на Курскую область со стороны Украины, в результате которой пострадали десятки мирных жителей и военных РФ, заявила накануне официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Ахмат Курская область Апты Алаудинов
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