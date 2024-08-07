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СКР сообщил о десятках пострадавших при нападении ВСУ на Курскую область

По факту атаки на российский регион возбуждено дело по нескольким статьям УК РФ

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Дело о теракте, убийстве и посягательстве на сотрудников правоохранительных органов возбуждено по факту атаки на Курскую область со стороны Украины, в результате которой пострадали десятки мирных жителей и военных РФ, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.

"По факту нападения вооруженных формирований Украины на приграничные населенные пункты Курской области Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса: террористический акт, убийство, незаконное ношение оружия и боеприпасов, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и другие", - сказала Петренко в среду журналистам.

"В результате этих преступных действий пострадали несколько десятков мирных граждан, включая детей, а также военнослужащие", - добавила она.

Петренко отметила, что в соответствии с поручением главы ведомства Александра Бастрыкина "следователи принимают исчерпывающие меры для установления лиц из числа вооруженных формирований Украины, которые отдавали и исполняли преступные приказы об атаке гражданских объектов". "В ходе предварительного следствия их действиям будет дана уголовно-правовая оценка", - заявила представитель СКР.

Во вторник Минобороны РФ сообщило, что с 8:00 по московскому времени до 300 военнослужащих 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области. В отражении атаки были задействованы войска прикрытия госграницы и подразделения погранвойск ФСБ.

Ранее в среду в Минобороны РФ заявили, что российские военные и пограничники в течение ночи продолжали уничтожать украинские формирования вблизи границы России в Курской области, операция не закончена.

СКР ВСУ Курская область Украина
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