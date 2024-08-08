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Курский омбудсмен сообщила о девяти детях, раненных за последние дни

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова сообщила, что за последние дни в регионе в результате украинских атак пострадали девять детей.

"Один ребенок направлен в Москву НИИ неотложной детской хирургии и травматологии - институт Л.М. Рошаля, остальные ребята проходят стационарное и амбулаторное лечение в Курске", - написала омбудсмен в Telegram.

Как сообщал ранее помощник федерального министра здравоохранения Алексей Кузнецов, после обстрелов в Курской области девять пострадавших, среди которых журналист Евгений Поддубный, будут доставлены в Москву на лечение.

"По оперативным данным, стационарное лечение сейчас проходят 34 пострадавших при обстрелах, среди них пять детей", - сказал Кузнецов.

Алексей Кузнецов Наталья Листопадова Курская область Москва
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