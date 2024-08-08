Российские военные сообщили, что ВСУ потеряли на курском направлении 660 военных

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В министерстве обороны РФ заявили, что общие потери вооруженных сил Украины на курском направлении составили до 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники.

Из числа бронетехники, по данным Минобороны РФ, ВСУ потеряли восемь танков, 12 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 55 боевых бронированных машин и инженерную машину разграждения.

"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - заявили в Минобороны РФ.