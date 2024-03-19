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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Путин разрешил сделку, необходимую для внутригрупповой реструктуризации Highland Gold

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, которым разрешил сделку по приобретению 100% акций МКАО "Хайлэнд Голд", принадлежащих Highland Gold Mining Limited. Покупатель в документе не назван.

"Группа планировала ряд внутригрупповых реструктуризаций, подпадающих под регулирование указа президента №520", - пояснили в Highland Gold.

МКАО "Хайлэнд Голд" - управляющая компания предприятий группы Highland Gold Владислава Свиблова, входящая также в цепочку владения частью активов. Highland Gold Mining Limited - зарегистрированная на острове Джерси материнская компания группы.

Также Путин отдельным распоряжением разрешил сделки с акциями ООО "Ермаковское", принадлежащими Foxra Holdings Ltd (74,99%) и Rebra Investments Ltd (25,01%). "Ермаковскому" принадлежит лицензия на одноименное полиметаллическое месторождение в Бурятии. Foxra и Rebra связаны со структурами Свиблова.

Highland Gold Владимир Путин
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