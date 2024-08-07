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В результате обстрелов в Курской области травмы и ранения получил 31 человек

В результате обстрелов в Курской области травмы и ранения получил 31 человек
Жители Курска в очереди у пункта приема крови для раненых
Фото: Татьяна Симоненкова/ТАСС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В результате украинских обстрелов в Курской области травмы и ранения получил 31 человек, в том числе шесть детей, заявили в министерстве здравоохранения РФ.

"Госпитализированы и получают стационарное лечение 19 человек, в том числе четверо детей. Состояние четверых пострадавших, в том числе одного ребенка, врачи оценивают как тяжелое", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства в среду.

Проведены телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских организаций. Амбулаторная помощь оказана 12 пострадавшим, в том числе двум детям, добавили в пресс-службе.

Ранее в среду начальник генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов на совещании с участием президента Владимира Путина сообщил, что в атаке на Курскую область участвовали порядка тысячи украинских военнослужащих. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено. Атаковавшие Курскую область подразделения Вооруженных сил Украины потеряли не менее 100 человек убитыми и 215 ранеными, сказал он.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов ранее сообщил, что ранения и травмы получили 24 человека, в том числе шесть детей. Госпитализированы 13 человек, в том числе трое детей. Один из взрослых - в тяжелом состоянии.

Дело о теракте, убийстве и посягательстве на сотрудников правоохранительных органов возбуждено по факту атаки на Курскую область со стороны Украины, в результате которой пострадали десятки мирных жителей и военных РФ, заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о введении режима ЧС на территории региона.

Курская область Украина Минздрав РФ
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