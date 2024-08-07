В Курской области ввели режим ЧС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о введении режима ЧС на территории региона.

"В Курской области сохраняется сложная оперативная обстановка в приграничных районах. Для ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил принял решение о введении с 7 августа чрезвычайной ситуации на территории Курской области", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

Ранее в среду начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на совещании с участием президента России Владимира Путина сообщил, что в атаке на Курскую область участвовали порядка тысячи украинских военнослужащих.