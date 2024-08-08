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Патрушев возглавил рабочую группу по предупреждению загрязнения природы в Усолье-Сибирском

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин своим распоряжением назначил вице-премьера Дмитрия Патрушева руководителем межведомственной рабочей группы по обеспечению предупреждения и устранения загрязнения окружающей среды на территории городского округа Усолье-Сибирское (Иркутская область).

Распоряжение опубликовано на портале правовой информации и вступило в силу 8 августа.

Комбинат "Усольехимпром" в Иркутской области относится к опасным объектам, на территории которого выявлен накопленный вред окружающей среде. Комбинат обанкротился в 2014 году и промышленная площадка оказалась брошенной. Площадь опасного загрязнения превысила 1,6 тысячи га и в том числе распространилась на реку Ангару.

Иркутская область Владимир Путин Усолье-Сибирское Усольехимпром Дмитрий Патрушев
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