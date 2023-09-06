На рекультивацию площадки бывшего "Усольехимпрома" выделят 1,6 млрд рублей

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ в 2024 году выделит 1,6 млрд рублей на рекультивацию площадки бывшего предприятия "Усольехимпром" в Иркутской области, сообщила пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко.

"Сейчас ведется работа по полной расчистке территории, проводится демонтаж зданий и сооружений, рекультивация шламонакопителя, а также строительство экотехнопарка "Восток". Проделана масштабная работа по ликвидации накопленного экологического вреда, но многое еще предстоит сделать. Поэтому правительство направит 1,6 млрд рублей на рекультивацию в 2024 году", - отметила вице-премьер.

В марте этого года Абрамченко сообщала, что выделено дополнительное госфинансирование на продолжение работ по ликвидации накопленного экологического вреда на промплощадке бывшего предприятия "Усольехимпром". "В рамках неотложных мероприятий, которые полностью завершены, работы были профинансированы на 2,4 млрд рублей. Дополнительно выделено еще 10 млрд рублей. Впереди у нас продолжение работы на данной площадке. То есть она полностью будет обеспечена федеральным финансированием", - сказала Абрамченко.

Как сообщалось, "Усольехимпром" был построен в 1936 году, прекратил работу в 2010 году. В 2020 году на площадке бывшего завода начались первоочередные мероприятия по ликвидации накопленного вреда. Они были поручены структуре "Росатома" - "Федеральному экологическому оператору". Он ликвидировал скважины с накопленными отходами, локализовал нефтяную линзу, была предотвращена возможность попадания нефтепродуктов в Ангару.

Ранее "Росатом" сообщал, что ликвидация накопленного экологического вреда на промплощадке "Усольехимпрома" займет 10-15 лет. На территории бывшего химзавода предполагается построить экотехнопарк "Восток" и федеральный центр химии.