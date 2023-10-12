На бывшем "Усольехимпроме" начали демонтаж последнего опасного цеха

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - "Федеральный экологический оператор" (ФЭО) начал демонтаж здания цеха по производству трихлорсилана и четыреххлористого кремния (цех 94) на площадке бывшего предприятия ООО "Усольехимпром", сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

Это последний химически опасный производственный объект ныне не действующего предприятия, расположенного в Усолье-Сибирском, говорится в сообщении.

"Работы по ликвидации объекта накопленного экологического вреда, который десятилетия представлял угрозу для населения региона, выходят на завершающий этап. Сегодня мы можем говорить уже о развитии этой территории, о строительстве здесь экотехнопарка", - прокомментировал губернатор региона Игорь Кобзев.

В конце октября 2023 цех будет окончательно демонтирован.

Ликвидация остатков производства трихлорсилана и четыреххлористого кремния началась весной 2023 года. В здании цеха были размещены 96 емкостей объемом до 60 кубометров, в которых содержались отходы III и IV классов опасности в твердом и газообразном состоянии. В работах по ликвидации также принимали участие специалисты "Ангарского электролизного химического комбината" (АЭХК, входит в "ТВЭЛ"). Как сообщает правительство, они провели вскрытие, высвобождение технологических емкостей от опасных веществ, осуществили промывку и продувку загрязненного оборудования, а также последующую фрагментацию - демонтаж оборудования путем резки. Газообразные отходы обезвредили "до показателей санитарно-гигиенических нормативов".

Твердые отходы переместили в стальные толстостенные сертифицированные бочки для химических продуктов и поместили на специализированный склад временного хранения. Далее они будут переданы на переработку в специализированные организации, обладающие лицензией на обращение с данными отходами.

Как сообщалось, "Усольехимпром" был построен в 1936 году, прекратил работу в 2010 году. В 2020 году на площадке бывшего завода начались первоочередные мероприятия по ликвидации накопленного вреда. Они были поручены структуре "Росатома" - "Федеральному экологическому оператору".