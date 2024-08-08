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Путин подписал закон об обязанности владельцев популярных телеграм-каналов сообщать о себе РКН

Закон также усиливает контроль за продажей сим-карт в РФ

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, регулирующий работу сервисов обмена мгновенными сообщениями, в частности, телеграм-каналов.

Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

В РоссииБлогеры-десятитысячники должны будут информировать о себе РКН с 1 ноябряЧитать подробнее

Согласно закону, владельцы каналов с аудиторией более 10 тысяч будут обязаны подать в РКН сведения о себе в порядке и составе, установленном правительством. Для незарегистрированных в перечне РКН каналов "10 тыс.+" законом устанавливаются следующие запреты: на размещение рекламы; на репост другими каналами их сообщений; на распространение информации о возможных способах финансирования канала и его владельца.

Сим-карты

Закон также упорядочивает взаимоотношения между операторами связи и абонентами, в том числе иностранными гражданами и лицами без гражданства, при оказании услуг мобильной связи.

Согласно закону, у гражданина РФ может быть не более 20 сим-карт, у иностранца - 10, в том числе корпоративных.

Уточнено, что проверка достоверности сведений об абоненте будет осуществляться операторами связи до начала оказания услуг связи с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), Единой биометрической системы (ЕБС), системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) МВД либо при подтверждении паспортных данных в организациях, определяемых правительством. Если сведения недостоверны - услуги связи не оказываются, говорится в законе.

Закон устанавливает, что договор об оказании услуг связи с иностранцем может быть заключен при наличии его данных в ЕБС и только очно, заключать договор через Интернет запрещается. В договоре будет указываться номер IMEI-устройства, в котором используется сим-карта. Указанные требования не распространяются на дипломатических работников и членов их семей, предусматривает закон.

После проверки оператор должен будет направить сведения в Государственную информационную систему контроля сим-карт РКН (информсистема КСИМ).

Согласно закону, по запросу физлица сведения обо всех сим-картах из ГИС КСИМ (Государственная информационная система контроля состояния идентификационных модулей) предоставляются через Госуслуги. В случае несогласия с выделенной сим-картой физлицо через Госуслуги должно будет обратиться к оператору для незамедлительного приостановления оказания услуг связи.

Согласно закону, правительство будет устанавливать требования к помещениям и местам заключения договоров об оказании услуг связи. Кроме того, организации и ИП смогут передавать сим-карты только сотрудникам, работающим на основании трудового или возмездного гражданско-правового договора. Информация о работниках вносится в ЕСИА, указывается в законе.

Наличную оплату услуг связи можно будет производить только после идентификации плательщика в отделениях банков, почтовой связи, иных определяемых правительством организациях, а также через специально оборудованные терминалы, соответствующие установленным правительством требованиям.

До 1 июля 2025 года операторы связи обязаны будут привести в соответствие договоры с иностранцами (в части сдачи ЕБС, указания IMEI и количества сим-карт). Если не привели - услуги связи иностранцам не оказывают, говорится в законе.

До 1 ноября 2025 г. операторы связи обязаны будут проверить сведения о гражданах РФ - абонентах и корпоративных пользователях услугами связи в установленных правительством случаях, а также о количестве сим-карт, а если выявлены нарушения - услуги связи не оказывать.

Правительство на период до 2030 года вправе будет установить особенности применения новых положений закона в новых субъектах РФ, а также в приграничных регионах.

Закон вносит изменения в Федеральный закон "О связи" и отдельные законодательные акты РФ.

Владимир Путин Роскомнадзор
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