Что случилось этой ночью: пятница, 9 августа

Камала Харрис подтвердила дебаты с Трампом, беспилотники атаковали Липецк, кабмин выделит 220 млн руб. жителям Курской области

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Липецк ночью подвергся массированной атаке беспилотников. В результате падения БПЛА повреждения получил объект энергетической инфраструктуры, на военном аэродроме произошло возгорание. Пострадали шесть человек.

- Средства ПВО сбили 29 украинских БПЛА в Белгородской области. В городе Старый Оскол в двух частных домах выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. В Новом Осколе загорелся ангар на территории промышленного предприятия.

- ФМБА России развернуло в Курской области мобильный госпиталь на 100 коек для оказания помощи пострадавшим, куда поступают наиболее тяжёлые раненые.

- Правительство РФ распорядилось выделить 220 млн руб. на единовременные выплаты жителям Курской области, вынужденным покинуть свои дома.

- Камала Харрис подтвердила готовность к дебатам с Дональдом Трампом 10 сентября на телеканале АВС. Трамп заявил, что рассчитывает на серию из трех дебатов против Харрис.

- Владимир Путин подписал закон, обязывающий владельцев блогов и каналов с аудиторией более 10 тыс. сообщать о себе в Роскомнадзор.

- Сборная США по баскетболу победила Сербию и вышла в финал Олимпиады в Париже, где она сыграет с Францией.