Блогеры-десятитысячники должны будут информировать о себе РКН с 1 ноября

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Норма об обязанности владельцев страниц в соцсетях и каналов в мессенджерах с аудиторией больше 10 тысяч пользователей сообщить о себе в Роскомнадзор заработает с 1 ноября 2024 года, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Порядок реализации данных норм федерального закона и сам механизм "верификации" определит правительство, добавил он.

Так он прокомментировал одобренный 2 августа Советом Федерации законопроект о деанонимизации владельцев каналов и страниц с большой аудиторией.