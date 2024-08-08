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Мобильный госпиталь на 100 коек развернули в Курской области для приема раненых

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - ФМБА России развернуло в Курской области с 7 августа мобильный госпиталь на 100 коек для оказания помощи пострадавшим, сейчас в мобильный госпиталь поступают наиболее тяжёлые раненые, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"С 7 августа ФМБА России развернуло в Курской области мобильный госпиталь на 100 коек для оказания помощи раненым. Прибыли опытные специалисты в составе сводного мобильного медицинского отряда ФМБА", - говорится в сообщении.

Дополнительно бригада усилена высококвалифицированными специалистами, в том числе комбустиологом, сосудистыми, торакальными и нейрохирургами, отметили в пресс-службе.

"Сейчас в мобильный госпиталь поступают наиболее тяжёлые раненые. Всем, кому необходимо, проводятся экстренные операции, в том числе высокотехнологичные", - подчеркнули в ведомстве.

Там уточнили, что в распоряжении медиков - реанимобили и автомобили скорой медицинской помощи. Организована медицинская эвакуация в областные учреждения здравоохранения.

В пресс-службе добавили, что мобильный госпиталь ФМБА России находится в постоянной готовности принимать раненых и больных. Он оснащен всеми необходимыми расходными материалами, медикаментами, перевязочными средствами. Полностью укомплектована радиологическая бригада.

Специалисты ФМБА России работают в тесном взаимодействии с министерством обороны, федеральным и региональным Минздравом, отмечается в сообщении.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 августа 2024 годаВоенная операция на Украине
ФМБА Минздрав Курская область
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