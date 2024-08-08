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Правительство выделит 220 млн руб. на выплаты покинувшим свои дома жителям Курской области

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделит 220 млн руб. на единовременные выплаты жителям Курской области, вынужденным покинуть свои дома, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

"По поручению президента правительством принято решение о выделении Курской области 220 млн рублей на осуществление выплаты единовременной материальной помощи жителям региона, вынужденно покинувшим постоянное место проживания. Размер такой выплаты составит 10 тыс. рублей на человека", - сообщили в пресс-службе.

Распоряжение учитывает необходимость безотлагательно оказать жителям региона, вынужденным покинуть места проживания, поддержку, предоставив первичные средства на самые срочные расходы.

"Руководство региона должно будет в кратчайшие сроки предоставить в Минфин согласованный с МЧС список жителей Курской области, вынужденно покинувших постоянное место проживания, которым осуществлены выплаты единовременной материальной помощи", - отмечается в сообщении.

Также регион должен будет оперативно установить порядок осуществления выплаты, а МЧС России проконтролирует целевое и эффективное использование выделенных региону средств, говорится в сообщении.

Ранее правительство выделило 1,8 млрд рублей на получение сертификатов на переселение жителей региона.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 августа 2024 годаВоенная операция на Украине
Правительство Курская область Минфин
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