Средства ПВО сбили 29 украинских БПЛА в Белгородской области

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Над территорией Белгородской области силами ПВО сбито 29 БПЛА самолетного типа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Белгородская область подверглась массированной атаке ВСУ с помощью беспилотников. Предварительно, обошлось без пострадавших. Всего над территорией области силами ПВО сбито 29 БПЛА самолетного типа", - написал Гладков.

В городе Старый Оскол в двух частных домах выбиты окна и посечены кровли, фасады и заборы, а также один легковой автомобиль. В городе Новый Оскол в результате атаки БПЛА загорелся ангар на территории промышленного предприятия. Сотрудники МЧС, прибывшие на место, ликвидировали возгорание.