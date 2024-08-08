Белгородские власти попросили жителей выехать из приграничного села Колотиловка

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о необходимости выезда жителей села Колотиловка Краснояружского района из населенного пункта.

"В последние дни увеличилось количество обстрелов села Колотиловка Краснояружского района. Вместе с главой района Андреем Егоровичем Миськовым прошли по улицам, проговорили с людьми, которые все еще остаются в населенном пункте. Попросил их покинуть село на время, пока здесь опасно. Со всеми жителями обсудили, какие меры поддержки необходимы", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

Он заверил, что жителям помогут кормить оставленных животных и птицу.

"Люди просят оказать помощь с вывозом имущества, а также покормить собак и кур. Такая задача стоит перед администрацией района: раз в день бойцы самообороны будут приходить и кормить домашних животных", - пояснил Гладков.

Он также сообщил, что жителей, размещенных в ПВР в райцентре, перевезут в Белгород.

"Заехал в пункт временного размещения в Красной Яруге. Поговорили с жителями, которые уже завтра будут выезжать в ПВР в Белгород. Условия хорошие, кормят, признались, вкусно", - написал губернатор.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.

Кроме того, с 23 июля текущего года ограничен доступ в 14 приграничных населенных пунктов Шебекинского и Грайворонского городских округов, Белгородского, Борисовского и Краснояружского районов, где обстановка с обстрелами наиболее тяжелая.