Власти сообщили о проблемах с сотовой связью и интернетом в Курской области

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Перебои с мобильной связью и интернетом фиксируются в Курской области из-за хакерских атак, сообщила журналистам врио заместителя председателя правительства региона Оксана Крутько.

"Ситуация на территории Курской области остаётся напряжённой, в том числе наблюдаются проблемы с мобильным сигналом сотовых операторов и с интернет-соединением. (...) на интернет-ресурсы волнообразно ведутся DDoS-атаки, которые, тем не менее, успешно отражаются нашими специалистами. Мы находимся в плотном взаимодействии непосредственно с министром цифрового развития РФ, с его заместителями", - сказала Крутько.

Также она сообщила, что офисы МФЦ в регионе работают в штатном режиме и готовы к увеличению потока людей.

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы усилить работу наших колл-центров, чтобы нашим гражданам не приходилось долго ждать на линии ответа на их вопросы", - подчеркнула Крутько.