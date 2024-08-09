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Жителям Курской области предложили оформить меры поддержки на "Госуслугах"

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Пострадавшие при обстрелах жители Курской области могут оформить меры поддержки на портале "Госуслуги", сообщил телеграм-канал Минцифры.

"Помощь для жителей Курской области доступна на Госуслугах. На какие выплаты можно рассчитывать: выплата пострадавшим при ЧС, при утрате имущества, за вред здоровью, членам семьи погибшего при ЧС", - говорится в сообщении.

Кроме того, есть возможность получить государственный жилищный сертификат. Для подачи заявления нужно обратиться в местную администрацию.

В Курской области введен режим ЧС федерального значения. Ранее 9 августа Минцифры сообщило, что услуги связи и мобильного интернета будут бесплатны до окончания действия режима ЧС для всех жителей Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Кореневского, Льговского, Рыльского, Суджанского и Хомутовского районов области. Также в регионе ввели режим автоматического аварийного межсетевого роуминга.

Минцифры Госуслуги Курская область
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