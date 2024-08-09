В Курской области ввели режим автоматического аварийного межсетевого роуминга

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - На территории Курской области ввели режим автоматического аварийного межсетевого роуминга в связи с объявлением режима ЧС федерального значения, сказал журналистам глава Минцифры Максут Шадаев.

"В 11 часов мы сегодня с учётом того, что введен режим федерального ЧС в Курской области, ввели так называемый режим аварийного межсетевого роуминга. Он позволяет теперь абонентам любого оператора подключаться к базовым станциям любого оператора",- сказал министр.

По его словам, "это позволяет решить вопрос связности на территории Курской области".

Переключение будет производиться автоматически: если у вас один оператор, то ваше устройство сможет подключиться базовой станции другого и получать услуги связи, сказал глава Минцифры.

"Такой режим предусмотрен, как раз чтобы обеспечить бесшовность покрытия в условиях перемещения большого количества лиц", - сказал Шадаев.

Ранее Минцифры сообщило, что до окончания режима ЧС в восьми районах области - Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском - связь и мобильный интернет будут бесплатными.