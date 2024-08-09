В Курчатове Курской области отсутствует энергоснабжение после атаки ВСУ

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в результате атаки ВСУ на трансформаторную подстанцию в одном из районов области начался пожар.

По его информации, отсутствует энергоснабжение в Курчатове, а также в части Курчатовского, Октябрьского, Большесолдатского, Обоянского, Беловского районов.

Он уточнил, что на подстанцию упали обломки украинского БПЛА.

Ведутся аварийные работы.