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В Курчатове Курской области отсутствует энергоснабжение после атаки ВСУ

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в результате атаки ВСУ на трансформаторную подстанцию в одном из районов области начался пожар.

По его информации, отсутствует энергоснабжение в Курчатове, а также в части Курчатовского, Октябрьского, Большесолдатского, Обоянского, Беловского районов.

Он уточнил, что на подстанцию упали обломки украинского БПЛА.

Ведутся аварийные работы.

ВСУ Курчатов Алексей Смирнов Курская область
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