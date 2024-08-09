Службы города Курчатов, где находится Курская АЭС, работают в штатном режиме

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Все службы и предприятия Курчатова (Курская область), где располагается Курская АЭС, работают в штатном режиме, сообщил глава города Игорь Корпунков.

"В нескольких десятках километров от границ нашего города идут боевые действия. Обстановка напряженная, действует режим чрезвычайной ситуации. Тем не менее все службы, предприятия, в том числе, администрация города работают в штатном режиме", - написал мэр в пятницу в своем телеграм-канале.

Он призвал жителей Курчатова не поддаваться информационным провокациям.

Ранее в пятницу пресс-служба МЧС РФ сообщила, что из-за атаки со стороны Вооруженных сил Украины обстановка в Курской области отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера.