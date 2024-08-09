Власти Курской области призвали жителей не снимать передвижение российских войск

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов попросил сограждан не снимать и не выкладывать в сети работу ПВО и передвижение российских войск.

"Не снимайте и не выкладывайте в сети работу ПВО и передвижение наших войск! Не вступайте в диалог с незнакомцами в соцсетях, которые пытаются узнать обстановку и наличие войск в вашей местности", - написал в пятницу Смирнов в своем телеграм аккаунте.