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Курская АЭС сообщила о штатном режиме работы

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Курская АЭС работает в штатном режиме, сообщила пресс-служба атомной станции.

"На Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находятся энергоблоки №3 и №4. Энергоблоки №1 и №2 – в режиме эксплуатации "без генерации", - говорится в сообщении.

Радиационный фон на станции и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Ранее сообщалось, что "Атомстройэкспорт" (входит в ГК "Росатом") принял решение о временном уменьшении количества персонала на строительной площадке Курской АЭС-2 в связи с введением в пятницу МЧС РФ в регионе режима ЧС федерального уровня из-за атаки вооруженных сил Украины.

Курская АЭС Курская область Росатом
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