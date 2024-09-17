В Кремле сочли логичным наказывать за незаконное использование голоса человека

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Запрет использования голоса гражданина без его согласия - логичный шаг, который нужно ввести в действие как можно скорее, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"К сожалению, эти технологии (использования голоса - ИФ) активно используются недоброжелателями, и в преступных целях. Поэтому, конечно, введение ответственности за это - это абсолютно логичный шаг. И шаг, который нужно принять как можно быстрее", - сказал он на брифинге.

"Пока, насколько я знаю, таких технологий (не дающих использовать голос человека без его согласия - ИФ) еще не изобрели", - сказал пресс-секретарь президента, выразив надежду, что они появятся.

Отвечая на вопрос, приходилось ли ему и его коллегам сталкиваться со злоумышленниками в области использования голоса, Песков сказал: "Приходилось".

В Госдуму 16 сентября был внесен законопроект № 718538-8 о запрете использовать голос гражданина и других его биометрических данных без его согласия, в том числе с применением дипфейков или цифровых масок. Авторы законопроекта - депутат Госдумы Ярослав Нилов и сенатор Алексей Пушков.