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Число пострадавших при падении обломков сбитой ракеты на дом в Курске увеличилось до 15

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о 15 пострадавших после падения обломков ракеты ВСУ на дом в Железнодорожном округе Курска.

"В результате падения обломков ракеты на многоквартирный дом в областном центре пострадали 15 человек, все получают необходимую медицинскую помощь. Дал поручение как можно быстрее подготовить документы и оказать помощь жителям дома, имущество которых повреждено", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Ранее глава региона сообщал о 13 пострадавших, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Курск Курская область Алексей Смирнов
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