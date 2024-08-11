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В результате падения сбитой ракеты в Курске пострадали 13 человек

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о 13 пострадавших после падения сбитой украинской ракеты на жилой дом в Курске, двое из них - в тяжелом состоянии.

"На данный момент пострадали 13 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии", - написал врио главы региона в своем телеграм-канале в ночь на воскресенье.

Позже мэр Курска Игорь Куцак сообщил, что все пострадавшие госпитализированы. Он добавил, что жильцы многоэтажного дома, где произошел пожар, будут эвакуированы в пункт временного размещения, который расположен в загородном лагере.

В ночь на воскресенье сообщалось о падении на жилой дом в Курске сбитой украинской ракеты, из-за чего возник пожар.

Как проинформировал главк МЧС России по региону, пожар ликвидирован, несущие конструкции дома не повреждены. Спасены 15 человек, 30 эвакуированы.

На месте работают более 40 человек личного состава и 10 единиц техники.

Курск ракета ВСУ пострадавшие
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