Более 8 тыс. человек уехали за прошедшие сутки из приграничных районов Курской области

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Более восьми тысяч человек выехали в минувшие сутки из приграничных районов Курской области, сообщило в воскресенье МЧС РФ в своем телеграм-канале.

По его данным, в пунктах временного размещения находится около 6 000 человек. С ними работают специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России и регионального управления ведомства.

Как отметил на состоявшемся в Курске брифинге официальный представитель МЧС РФ в оперативном штабе области, жители приграничья выезжали "самостоятельно и организованными колоннами".

По его словам, в регион непрерывно поступает гуманитарная помощь: очередные колонны МЧС России прибыли в ночь на воскресенье. "Сегодня планируется прибытие еще пяти колонн с гуманитарными грузами, они доставят палатки, постельные принадлежности (...), а также другое оборудование, необходимое для работы ПВР (пунктов временного размещения - ИФ)", - сказал представитель ведомства.