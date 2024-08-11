Поиск

Более 8 тыс. человек уехали за прошедшие сутки из приграничных районов Курской области

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Более восьми тысяч человек выехали в минувшие сутки из приграничных районов Курской области, сообщило в воскресенье МЧС РФ в своем телеграм-канале.

По его данным, в пунктах временного размещения находится около 6 000 человек. С ними работают специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России и регионального управления ведомства.

Как отметил на состоявшемся в Курске брифинге официальный представитель МЧС РФ в оперативном штабе области, жители приграничья выезжали "самостоятельно и организованными колоннами".

В РоссииУкраинская ДРГ заходила на территорию Беловского района Курской областиЧитать подробнее

По его словам, в регион непрерывно поступает гуманитарная помощь: очередные колонны МЧС России прибыли в ночь на воскресенье. "Сегодня планируется прибытие еще пяти колонн с гуманитарными грузами, они доставят палатки, постельные принадлежности (...), а также другое оборудование, необходимое для работы ПВР (пунктов временного размещения - ИФ)", - сказал представитель ведомства.

Курская область МЧС РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Военные РФ за сутки пресекли попытки прорыва ВСУ на бронетехнике вглубь страны

Минобороны РФ заявило, что за сутки ВСУ на курском направлении потеряли до 230 военных

Роскомнадзор потребовал вернуть Rutube в App Store

Роскомнадзор потребовал вернуть Rutube в App Store

В МИД РФ назвали терактами удары ВСУ по российским регионам

Число пострадавших при падении обломков сбитой ракеты на дом в Курске увеличилось до 15

Украинская ДРГ заходила на территорию Беловского района Курской области

Мурашко сообщил, что 69 пострадавших в Курской области находятся в стационарах

Бойцы Росгвардии уничтожили танк, бронемашины и военных ВСУ в Курской области

Около 80 тонн гуманитарной помощи доставлено в Курскую область

Над пятью регионами РФ за ночь уничтожено 35 дронов и четыре ракеты "Точка-У"

Над пятью регионами РФ за ночь уничтожено 35 дронов и четыре ракеты "Точка-У"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });