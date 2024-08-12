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РФ будет добиваться, чтобы МАГАТЭ назвало виновную сторону обстрела в районе ЗАЭС

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В постпредстве РФ при международных организациях в Вене заявили, что страна станет добиваться того, чтобы МАГАТЭ назвало виновную сторону обстрела в районе ЗАЭС.

"Сегодня в результате атаки украинского дрона произошло возгорание в районе градирен Запорожской АЭС (ЗАЭС). Россия будет добиваться, чтобы МАГАТЭ назвало виновную сторону обстрела в районе ЗАЭС", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале постпредства.

В постпредстве заявили, что замалчивание этого обстоятельства "гипертрофирует чувство безнаказанности Киева".

Ранее в воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС произошло после обстрела Энергодара со стороны ВСУ.

Балицкий подчеркнул, что угрозы парового взрыва и иных последствий нет - все шесть энергоблоков ЗАЭС находятся в режиме холодного останова. Радиационный фон вокруг станции и в самом городе в норме.

Представители ЗАЭС уточнили, что пожар начался в районе расположения градирен станции на берегу.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 августа 2024 годаВоенная операция на Украине
ЗАЭС МАГАТЭ
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