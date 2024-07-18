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Минцифры заявило, что завладеть чужой квартирой через "Госуслуги" нельзя

Минцифры заявило, что завладеть чужой квартирой через "Госуслуги" нельзя
Фото: Артур Новосильцев/ТАСС

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Минцифры России назвало фейком информацию о том, что мошенники через портал государственных и муниципальных услуг ("Госуслуги") могут завладеть чужой квартирой.

"Новость о том, что мошенники могут завладеть чужой квартирой на "Госуслугах", - фейк. На портале нет функционала, позволяющего купить или продать недвижимость. Можно только подать заявление в Росреестр на регистрацию права собственности", - говорится в сообщении министерства.

В Минцифры уточнили, что заявление подписывается в приложении "Госключ", а решение о регистрации недвижимости принимает Росреестр после тщательной проверки оснований.

"Подделать электронную подпись в приложении "Госключ" или воспользоваться чужой подписью невозможно. Чтобы выпустить сертификат, на каждом новом устройстве нужно ввести логин, пароль от "Госуслуг" и подтвердить вход вторым фактором аутентификации. Затем нужно дополнительно подтвердить номер телефона, придумать сложный 8-значный пароль и обязательно подтвердить личность с помощью загранпаспорта, биометрии или очно", - сообщили в министерстве.

Кроме того, воспользоваться "Госключом" может только владелец электронной подписи на своем устройстве, и при каждом запуске приложения нужно вводить 8-значный пароль, который невозможно восстановить или изменить без удаления сертификата.

"В таком случае нужно будет заново выпустить сертификат электронной подписи и подтвердить личность. Поэтому, даже если злоумышленники завладели вашим телефоном, подписать документы в "Госключе" они не смогут", - подчеркивает Минцифры.

Чтобы дополнительно обезопасить свою недвижимость, можно через "Госуслуги" подать заявление в Росреестр о запрете на регистрационные действия с недвижимостью без личного присутствия собственника. После этого сделки по доверенности будут невозможны, добавили в министерстве.

Госуслуги Росреестр Минцифры РФ
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