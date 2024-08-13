В Приморье и на Урале в реках сохраняется высокий уровень воды

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Сложная гидрологическая обстановка отмечается на реках Урала, Башкортостана и Приморья в том числе из-за продолжающихся осадков, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Никак не прекращаются дожди в Уральском федеральном округе. Там, в Свердловской и Челябинской областях, и в Ханты-Мансийском административном округе, и на юге Тюмени прогнозируются опасные явления погоды - очень сильный дождь, причем продолжительный, периодически с ливнем, ветер до 25 м/с", - сказал он.

На реках Урала и в Башкортостанена водосборах повышается уровень воды.

"Но еще более сложная ситуация на юге Дальневосточного федерального округа. Там везде - и в Приморском, и в Хабаровском краях, и в Еврейской автономной области, и в Забайкалье - интенсивные дожди идут, там очень неустойчивая погода из-за перемещения циклонов. И в Бурятии сильный дождь, в Амурской области ливни", - добавил Вильфанд.

По прогнозу, вода на реках Приморья также будет выходить за пределы опасных отметок.