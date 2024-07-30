Уровень реки Урал у Орска превысил неблагоприятную отметку на 17 см

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Урал возле Орска (второй по величине город Оренбургской области) продолжает расти, к утру вторника вода достигла отметки в 377 см, сообщил врио главы Орска Артем Воробьев в своем телеграм-канале.

"Уровень Урала на 6 утра (4:00 мск) составляет 377 см", - проинформировал Воробьев.

По состоянию на 21:00 (19:00 мск) понедельника уровень воды составлял 371 см. Таким образом, за ночь он вырос на 6 см, превысив неблагоприятную отметку на 17 см.

Воробьев отметил, что к утру вторника удалось устранить проран на дамбе в районе поселка Лесоторговый.

"Тело дамбы соединено. Сегодня работы (по укреплению - ИФ) будут продолжаться", - сказал он.

Ранее со ссылкой на пресс-службу губернатора Оренбуржья сообщалось, что из-за сильных ливней в регионе, а также в Башкортостане и Челябинской области, увеличился приток в Ириклинское водохранилище.

В связи с этим наблюдается рост уровня воды в реке Урал в районе Орска и Оренбурга. В Орске начали аварийную засыпку проранов дамбы.

Проран - промоина (брешь) в земляной плотине, дамбе, образованная прорывом водного потока во время паводка, ливневыми или грунтовыми водами.