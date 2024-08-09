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На юго-востоке Сибири ожидается жара и ливни с градом

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Жаркая погода с температурой выше плюс 30 градусов и сильные осадки в виде ливня и града прогнозируются в региона юго-востока Сибири и Дальнего Востока, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Наиболее жаркая погода в стране на юго-востоке Сибирского федерального округа - на юге Красноярского края, в Хакасии, и на юго-западе Дальнего Востока - в Туве, там плюс 30 - плюс 35 градусов. Но в этих регионах прогнозируются и заметные осадки", - сказал он.

В Туве и Хакасии прогнозируются сильные дождь, гроза, крупный град и усиление ветра 25 м/с. В Новосибирской, Кемеровской, Томской областях, Алтайском крае сильный дождь, гроза, град, ветер до 22 м/с.

"Это, конечно, опасные явления, которые не способствуют нормальной жизнедеятельности", - отметил эксперт.

Также очень сильные осадки прогнозируются на юге Волги - в Оренбургской области и Башкортостане.

"Наиболее сложная погода в Приморском крае, где по-прежнему идут дожди, и в Хабаровском крае. В Приморье вчера за сутки выпало 50 мм осадков, в Хабаровском крае - около 80 мм осадков. Вода на реках Приморского края существенно выше отметок опасного явления. Поэтому там подтопления жилых и нежилых строений и домов, сельхозугодий", - добавил Вильфанд.

Из-за ожидающихся осадков в Хабаровском и Приморском краях "паводковая волна будет смещаться из Приморья на юг Хабаровского края, и там тоже прогнозируются подтопления прогнозируется отметка выше опасного явления".

Кроме того, в некоторых регионах прогнозируется уровень воды ниже опасно низкой отметки, что будет препятствовать судоходству.

"Есть такое понятие "летняя межень", когда уровень воды очень сильно понижается и это препятствует судоходству. И такая ситуация на севере европейской России - на реках Печора, Вычергда. На них судоходство сейчас остановлено. В Приволжском федеральном округе на реке Вятка в районе Кирова тоже очень низкий уровень воды", - добавил Вильфанд.

Гидрометцентр Приморье Роман Вильфанд Вятка Хабаровский край Вычергда
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