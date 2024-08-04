В Приморье из-за паводка нарушено транспортное сообщение с 23 населенными пунктами

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Более двухсот подворий подтоплены в Приморском крае, транспортное сообщение нарушено в восьми муниципалитетах региона, сообщает в воскресенье региональное правительство.

"По состоянию на 4 августа, в крае подтоплен 261 приусадебный участок, сохраняется 87 переливов в 11 муниципалитетах, нарушено или отсутствует транспортное сообщение с 23 населенными пунктами в Партизанском, Пограничном, Чугуевском, Яковлевском, Красноармейском, Тернейском, Ольгинском округах, Дальнереченском районе", - говорится в сообщении.

Губернатор Олег Кожемяко в воскресенье оценил обстановку в Ольгинском районе, где накануне прошли сильные ливни. Разрушены мосты в районе населенных пунктов Михайловка и Фурманово.

"После спада воды начнутся работы, потребуется около недели на восстановление моста. Работает лодочная переправа, есть продукты, свет. В сторону Фурманово тоже разрушен мост, который также планируем восстановить к концу следующей недели. Сейчас параллельно энергетики восстанавливают ЛЭП", - отметил Кожемяко, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что власти намерены рассмотреть все обращения граждан, чьи дома пострадали от наводнения. Череда дождей в Приморье не дает стабилизировать уровень рек.