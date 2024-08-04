Поиск

В Приморье из-за паводка нарушено транспортное сообщение с 23 населенными пунктами

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Более двухсот подворий подтоплены в Приморском крае, транспортное сообщение нарушено в восьми муниципалитетах региона, сообщает в воскресенье региональное правительство.

"По состоянию на 4 августа, в крае подтоплен 261 приусадебный участок, сохраняется 87 переливов в 11 муниципалитетах, нарушено или отсутствует транспортное сообщение с 23 населенными пунктами в Партизанском, Пограничном, Чугуевском, Яковлевском, Красноармейском, Тернейском, Ольгинском округах, Дальнереченском районе", - говорится в сообщении.

Губернатор Олег Кожемяко в воскресенье оценил обстановку в Ольгинском районе, где накануне прошли сильные ливни. Разрушены мосты в районе населенных пунктов Михайловка и Фурманово.

"После спада воды начнутся работы, потребуется около недели на восстановление моста. Работает лодочная переправа, есть продукты, свет. В сторону Фурманово тоже разрушен мост, который также планируем восстановить к концу следующей недели. Сейчас параллельно энергетики восстанавливают ЛЭП", - отметил Кожемяко, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что власти намерены рассмотреть все обращения граждан, чьи дома пострадали от наводнения. Череда дождей в Приморье не дает стабилизировать уровень рек.

Приморский край Олег Кожемяко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

После ЧП в Нижнем Тагиле 53 человека остаются в пункте временного размещения

После ЧП в Нижнем Тагиле 53 человека остаются в пункте временного размещения

Что произошло за день: суббота, 3 августа

Массовое отравление произошло в детском лагере под Калининградом

Массовое отравление произошло в детском лагере под Калининградом

Режим ЧС объявили в сахалинском Невельске из-за сошедших селей и оползней

Судьбу частично разрушенного дома в Нижнем Тагиле решат в течение двух недель

Режим ЧС введен в Морозовском районе Ростовской области после атаки БПЛА

Поисково-спасательная операция в Нижнем Тагиле завершена

Поисково-спасательная операция в Нижнем Тагиле завершена

Емкости с топливом загорелись под Ростовом после атаки БПЛА

Военная операция на Украине

Силы ПВО за ночь сбили 75 беспилотников над семью регионами РФ и Азовским морем

Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыто

Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыто
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });