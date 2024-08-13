РФ выразила Молдавии озабоченность из-за информации о базировании в стране западных F-16

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Временный поверенный в делах Молдавии в РФ Александр Кетрару вызван в МИД России в связи с сообщениями о базировании западных самолетов F-16 на территории республики, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

В сообщении МИД РФ, распространенном во вторник, отмечается, что Кетрару был вызван 13 августа.

"Дипломату была выражена серьезная озабоченность в связи с появившейся в российских и молдавских СМИ информацией о том, что самолеты F-16, передаваемые Западом киевскому режиму, будут базироваться на аэродромах в Молдавии и осуществлять с них вылеты для бомбардировок территории России", - говорится в документе.

Как отмечает МИД РФ, "внимание временного поверенного было обращено на продолжающуюся милитаризацию Молдавии и проведение совместных учений вооруженных сил страны с контингентами государств-членов НАТО".

"Было указано, что данные тенденции противоречат конституционному статусу постоянного нейтралитета Республики Молдова, ее обязательствам в рамках уставных документов СНГ, негативно влияют на процесс приднестровского урегулирования и подрывают безопасность самой Молдавии, где проживает значительное число российских граждан", - говорится в документе.

Москва призвала Кишинев "строго придерживаться нейтрального статуса, являющегося основой государственности Республики Молдова, и не предпринимать шагов, которые могут способствовать эскалации украинского кризиса, свидетельствовать о вовлеченности в него Кишинева и оказывать деструктивное влияние на ситуацию вокруг Приднестровья", сообщает МИД России.