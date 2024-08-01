Молдавия объявила о высылке одного из дипломатов посольства РФ в Кишиневе

Фото: Вадим Денисов/ТАСС

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии объявило персоной нон грата одного из дипломатов посольства России в Кишиневе.

"Посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов сегодня был вызван в МИД и ему была вручена нота министерства о признании сотрудника посольства Российской Федерации в Кишиневе "персона нон грата", - сообщила в четверг пресс-служба МИДЕИ.

По данным пресс-службы, власти Молдавии приняли такое решение на основании полученных ими информации и доказательств, свидетельствующих о "ведении российским дипломатом деятельности на территории Республики Молдова, несовместимой с дипломатическим статусом".

"В связи с этим сотрудник посольства России должен покинуть Республику Молдова", - говорится в сообщении.

Накануне сообщалось о задержании на 72 часа начальника юридического департамента парламента Молдавии Иона Крянгэ и одного из сотрудников Пограничной полиции, работавшего в аэропорту Кишинева.

Согласно сообщению пресс-службы прокуратуры по борьбе с коррупцией и особым делам (PCCOCS), задержания произведены 30 июля в рамках расследования уголовного дела. Утром 31 июля прокуроры PCCOCS и сотрудники Службы информации и безопасности провели обыски в юридическом департаменте парламента.

Спецслужбы республики предполагают, что Крянгэ встречался с сотрудником посольства России в Кишиневе и передавал ему информацию за денежное вознаграждение. Расследование в отношении него проводится в рамках дела о государственной измене.

Сотрудника Пограничной полиции, имя которого не называется, подозревают в "заговоре против Молдавии". Оба чиновника встречались и передавали информацию заместителю военного атташе России в Молдавии.

Посольство РФ в Кишиневе расценило новый "шпионский скандал" в республике как "очередное проявление искусственно нагнетаемых в Молдавии антироссийских настроений". Об этом говорилось в комментарии дипмиссии, опубликованном накануне вечером на ее странице в интернете.